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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Hakem Olacak

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Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'in 18'inci haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligin 18'inci haftasındaki maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

23 Aralık Cumartesi

13: 30 Sivasspor - İstanbulspor (Mert Güzenge)

16: 00 Fatih Karagümrük -Gaziantep FK (Ali Şansalan)

19: 00 Trabzonspor - Başakşehir FK (Volkan Bayarslan)

24 Aralık Pazar

13: 30 Konyaspor - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

16: 00 Adana Demirspor - Antalyaspor (Burak Pakkan)

19: 00 Fenerbahçe - Galatasaray (Arda Kardeşler)

25 Aralık Pazartesi

17: 00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Turgut Doman)

17: 00 Alanyaspor - Samsunspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20: 00 Hatayspor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)

20: 00 Pendikspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arda Kardeşler Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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