Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Yola Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti. Takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında, taraftarların coşkulu desteği eşliğinde yola çıktı.
Sarı-lacivertli takımı taşıyan otobüs, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden yoğun güvenlik önlemleri altında, taraftarların desteği eşliğinde yola çıktı.
Taraftarlar, yaktıkları meşale ve yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destekte bulundu.
Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, kendilerini uğurlayan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor