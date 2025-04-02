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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Taraftar heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi göstererek stadyum önünde toplandı ve biletler kısa sürede tükendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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