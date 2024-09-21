Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Stada Giriş Yaptı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Galatasaray'ı konuk etmek üzere Ülker Stadyumu'na yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL