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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbiye yönelik antrenmanlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular core çalışmaları, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Jose Mourinho Galatasaray Fenerbahçe Antrenman Politika Futbol Spor

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