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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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