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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazır

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazır
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45'te Galatasaray'ı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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