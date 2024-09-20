Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazır

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazır
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile sezona 13 puanla başlayan Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile oynayacağı derbide 32 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, iç sahada 15 maçtır kaybetmiyor ve derbi öncesi formda olan takımlarıyla galibiyet peşinde.

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Trendyol Süper Lig'de sezona 5 maçta 13 puan toplayarak başlayan Fenerbahçe, yarın sahasında oynayacağı derbide Galatasaray'ı yenmek ve 32 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, üst üste 3 galibiyet elde etti. Kazandığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, derbide de bu seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray ise hafta içi Gaziantep FK ile oynadığı erteleme maçını kazanarak kayıpsız olarak yoluna devam etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

32 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon da seriyi sürdürdü. Oynadığı son 32 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, bu süreçte 25 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

İç sahada 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından evindeki 15 lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 10 galibiyet, 3 beraberlik alan Kanarya, bu sezon da 2 maçı kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, iç sahadaki son 8 mücadelede ise hanesine 3 puan yazdırdı.

Geçen sezon gol yemedi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ezeli rakibiyle oynadığı lig maçlarında kalesini gole kapattı. Kadıköy'de oynanan derbi golsüz tamamlanırken, Rams Park'ta da 1-0'lık sonuçla kazanan Fenerbahçe oldu.

Djiku ve Osayi döndü

Ligde Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Alexander Djiku, derbi hazırlıklarında takımla çalıştı. Mourinho'nun görev vermesi halinde sahada olacak. Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise dün yapılan idmanda bireysel çalışma yaptı. Nijeryalı futbolcunun durumuna maç günü karar verilecek.

Oosterwolde kart sınırında

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Geride kalan 5 lig maçında da 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Jose Mourinho Galatasaray Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

Yeni bir ittifak mı kuruluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne? 32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });