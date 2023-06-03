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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazır

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazır

Spor Haberleri

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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