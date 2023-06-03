Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'a konuk olacak.