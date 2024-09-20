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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi İçin Hava Durumu

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi İçin Hava Durumu
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 20 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 20 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 79 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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