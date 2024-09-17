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Fenerbahçe Galatasaray Derbisi İçin Antrenmanlara Başladı

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Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi için antrenmanlara başladı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çeşitli çalışmalar yaparak hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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