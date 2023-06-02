Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için antrenman yaptı
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Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan günün tek antrenmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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