Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için antrenman yaptı

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.