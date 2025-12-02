Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Beraberlikle Tamamlandı

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ BERABERE BİTTİ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki derbi maçta 1-1 berabere kaldı. Samsunspor-Alanyaspor maçı da 1-1 berabere bitti. 14 hafta sonunda Galatasaray 33 puan ile lider, Fenerbahçe 32 puan ile ikinci, Trabzonspor 31 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe derbide 90+5'inci dakikada bulduğu golle yoluna yenilgisiz devam ediyor

- Derbi golcüsü Jhon Duran

- Fred, 100'üncü maçına çıktı

- Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü

Galatasaray, Kadıköy'de derbi galibiyetini son dakikada kaçırdı

- Son 10 derbide tek yenilgi

- Okan Buruk Kadıköy'de mağlup olmuyor

- Leroy Sane'nin ilk derbi golü

- Kazımcan Karataş sedyeyle oyundan çıktı

- Yunus Akgün sahalara geri döndü

- Arda Ünyay ilk kez bir derbi maçında forma giydi

BEŞİKTAŞ

11.00 Gaziantepspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

15.00 Bordo-mavililer, hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek..

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU

13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği

BASKETBOL

19.00 Ankara Spor Salonu'nda 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin'in başantrenörleri ile takım kaptanlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlenecek. (Ankara)

VOLEYBOL

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19: 00 Alba Blaj - Vakifbank

21.00 Olympiakos - Eczacibasi

Efeler Ligi

13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)

14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)

15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)