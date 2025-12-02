Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Beraberlikle Tamamlandı
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçında 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe de yenilgisiz yoluna devam etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki derbi maçta 1-1 berabere kaldı. Samsunspor-Alanyaspor maçı da 1-1 berabere bitti. 14 hafta sonunda Galatasaray 33 puan ile lider, Fenerbahçe 32 puan ile ikinci, Trabzonspor 31 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe derbide 90+5'inci dakikada bulduğu golle yoluna yenilgisiz devam ediyor
- Derbi golcüsü Jhon Duran
- Fred, 100'üncü maçına çıktı
- Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü
Galatasaray, Kadıköy'de derbi galibiyetini son dakikada kaçırdı
- Son 10 derbide tek yenilgi
- Okan Buruk Kadıköy'de mağlup olmuyor
- Leroy Sane'nin ilk derbi golü
- Kazımcan Karataş sedyeyle oyundan çıktı
- Yunus Akgün sahalara geri döndü
- Arda Ünyay ilk kez bir derbi maçında forma giydi
BEŞİKTAŞ
11.00 Gaziantepspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
15.00 Bordo-mavililer, hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek..
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU
13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği
BASKETBOL
19.00 Ankara Spor Salonu'nda 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin'in başantrenörleri ile takım kaptanlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlenecek. (Ankara)
VOLEYBOL
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19: 00 Alba Blaj - Vakifbank
21.00 Olympiakos - Eczacibasi
Efeler Ligi
13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)
14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)
15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)