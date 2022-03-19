Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan'da

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı. Ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları şöyle:

31. hafta

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Sivasspor

16.00 Altay-Antalyaspor

16.00 Kayserispor-Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor-Göztepe

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Hatayspor-Adana Demirspor

20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

32. hafta

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor

16.00 Göztepe-Kayserispor

20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

10 Nisan Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor

16.00 Adana Demirspor-Altay

16.00 Sivasspor-Başakşehir FK

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Antalyaspor-Hatayspor

33. hafta

15 Nisan Cuma

20.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi

13.30 Hatayspor-Sivasspor

16.00 Alanyaspor-Antalyaspor

16.00 Altay-Başakşehir FK

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar

13.30 Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

16.00 Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor

34. hafta

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

24 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir FK-Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor

20.30 Altay-Galatasaray

20.30 Antalyaspor-Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 Sivasspor-Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

35. hafta

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK

20.30 Giresunspor-Adana Demirspor

30 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Başakşehir FK

20.30 Hatayspor-Altay

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

1 Mayıs

16.00 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

16.00 Kayserispor-Beşiktaş

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor

20.30 Galatasaray-Sivasspor - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title