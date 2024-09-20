Fenerbahçe, Galatasaray Derbi Maçına Hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayarak taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL
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