Fenerbahçe, Galatasaray Derbi Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL