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Fenerbahçe, Galatasaray Deplasmanına Geldi

Fenerbahçe, Galatasaray Deplasmanına Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı. Maç, saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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