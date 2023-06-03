Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma Nef Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor ve Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarını mutlu etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.