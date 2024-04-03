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Fenerbahçe Futbolcularının Cezaları Durduruldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, birer maçtan men edilen Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarının durdurulduğunu ve yapılan itirazın daha sonra inceleneceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara yaptığı itirazın incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müsabaka saati ile kurulumuza yapılan başvuru saati arasındaki süre, futbolculara verilen cezaların 1 resmi müsabakadan men cezasından ibaret olması, anılan müsabakanın oynanmasıyla cezanın infaz edilmiş olacağı hususu ile PFDK'nin gerekçeli kararının henüz Tahkim Kuruluna ve ilgilisine gönderilmemiş olması, hukuken mevcut olmayan gerekçeli kararının Tahkim Kurulu tarafından incelenmesi ve hüküm kurulmasının hukuken olanaklı bulunmaması hususları birlikte değerlendirilerek, PFDK'nin gerekçeli kararının kurulumuza ulaşmasını ve başvuran kulübün gerekçeli karara karşı ayrıntılı itirazlarını sunmalarını takiben dosyada esas hakkında karar verilinceye kadar Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca uygulamanın durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu kararın ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Yukatel Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Kaynak: AA / Spor

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