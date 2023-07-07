Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Milli maçlar nedeniyle izinli olan ve 2023-2024 sezonu hazırlıklarına geç başlayan futbolcular ise izokinetik ile groin bar testlerine tabi tutuldu. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Milli maçlar nedeniyle izinli olan ve 2023-2024 sezonu hazırlıklarına geç başlayan futbolcular ise izokinetik ile groin bar testlerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.