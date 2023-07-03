Fenerbahçe Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.