Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan Görevinden Ayrıldı

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Fenerbahçe Kulübü, yedi yılı aşkın süredir kulüpte çeşitli görevlerde bulunan Okan Özkan'ın, futbol koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Yönetim kurulu, Özkan'ın görevden ayrılma talebini kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda futbol koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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