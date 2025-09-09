Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtım töreni yapıldı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Fred Rodrigues ile eski futbolcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, "Başkanlık süreci boyunca birbirinden farklı duygular yaşadık. Yeri geldi öfkeyle yumruk sıktık, yeri geldi duygulandık. Bugün hissettiklerimiz farklı. Heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. 2018 yılında seçime girerken tesisleşme konularında bir tane sözümüz var demiştik. O da finansal sıkıntıları giderdikten sonra bir futbol akademisi kurmak ve Dereağzı Tesisleri'mizi bir sporcu fabrikasına çevirmek. Bugün bu sözü tutmanın en büyük adımını atıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projenin Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceği bir yatırım olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Sadece futbol değil zincirleme yatırımdır. Bazı şeyler olmadan bunları konuşmak mümkün olmazdı tabi. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde kulübümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm yönetim kurulu üyeleri ve personelimize, Fenerbahçe ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Bugün toprağa beton değil, umut döküyoruz. Tesis temeli için buluşmadık. Mütevazi bir temel atma töreni de olsa Fenerbahçe'mizin geleceğinin temellerini atıyoruz. Teknik özelliklerden çok öte bu alan sahalardan ibaret olmayacak. Bağımsız, güçlü, çağdaş bir kulübün simgesi olacaktır. Hamdi Bey (Akın) 30 dönüm araziden bahsetti aslında biz 60 dönüm istiyoruz sebebi şu, en büyük maliyetlerden biri su. Biz gölet oluşturmak istiyoruz suların bir yerde toplanması için. Eminim bu konuda bakanlığımız yardımlarını esirgemeyecektir. Bankalar Birliğinden çıkıyoruz dediğimiz günün onarım dönemini başardık. Atılım dönemine geçtik. Dediğimiz günün ete kemiğe bürünmüş hali olacak. A takımlarımızın şampiyonluklarının mutfağı burası olacak."

"Fenerbahçe'nin menfaatleri herhangi bir seçimin üzerindedir"

Ali Koç, teknik direktör değişikliğini Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Geçen sezon sonunda planlama doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planladıklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadro planlamamız doğrultusunda mali gücümüzün de daha sağlıklı olup buna imkan sağlaması etkisiyle futbolcu transferlerinde çıtayı yükselttik. Limitler içinde hareket etmemiz lazım biliyorsunuz. Hakan Safi teşekkür etmek lazım. Kerem transferinde 4 yıllık yatırımın altına imza attı. İkinci unsur Fenerbahçe'de sadece 19 maç oynayan Yusuf'u 22 milyon avroya sattık. İçimiz parçalandı daha uzun süreler tutmak istiyorduk ama bazen mecbur kalıyoruz. Hem Hakan Bey'in cömertliği hem Yusuf'un kulübe kazandırdığı imkanla limitlerimizi açabildik. Yeni sezon açıldı, güzel bir yaz kampı geçirdik. 5 resmi maçta ortaya konan futbol, hocamızın bizi şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti. Çok zor bir karar vermek durumunda kaldık."

Zamanlama açısından teknik direktörü göndermenin kendileri için bir risk olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu sezon hedeflenen başarı ve şampiyonluk açısından baktığımızda şahsen son derece doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu karar Fenerbahçe'mizin menfaatleri ve şampiyonluk için atılmış bir adımdır. Fenerbahçe'nin menfaatleri bizim için herhangi bir seçimin çok üzerindedir. Mayıs ayında İstanbul'da Avrupa finalinde olmak büyük bir hedefimizdir. Hedefimiz Fenerbahçe'nin DNA'sına, hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmekti. Kolay olmadı, sezonun bu döneminde alternatifler sınırlı. Yaptığımız analizlere, çalışılan kadrolara baktığımız zaman ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Veriyle desteklenerek alınan bu kararın her iki taraf için de fırsat olacağına ve bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır. Bizim en büyük borcumuz kongre üyelerimize, taraftarlarımıza olan şampiyonluk borcudur. Bizim bu borcu ödeyeceğimizden emin olabilirsiniz. 2 haftaya seçimlere gidiyoruz. Kim seçilirse seçilsin biz bu temeli hepimiz için atıyoruz. Bu proje sadece bir yönetimin değil, gelecek nesillerin projesidir. Hangi görüşten olursak olalım, hangi tartışmayı yaparsak yapalım hepimiz aynı armada buluşmalıyız. Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle büyük bir inançtır. O inanç bugün burada Maltepe'de filizleniyor."

Hamdi Akın: "Onarım dönemi bitmiş yatırım dönemi başlamıştır"

Yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın da kulübün onarım döneminin sona erdiğini ve yatırımların başladığını ifade etti.

Yönetimin karşılığı olmayan borçlar üstlendiğini ifade eden Akın, "Geçtiğimiz 6 sene içinde kötü borçlar, karşılığı olmayan borçlar dediğimiz borçlar ödenebilir noktaya gelmeye başlamıştı. Artık onarım dönemi bitmiş yatırım dönemi başlamıştır. Arazilerimizin imar planlarını çıkaralım tarla olan vasıfsız arazileri vasıflı hale döndürelim ve kulübümüze değer katalım diye harekete geçtik. Çok değerli bir inşaat hamlesini başlattık. Bunlardan en önemlisi Fenerbahçe Futbol Akademisi." şeklinde görüş belirtti.

Diğer projelere de değinen Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol akademisi bittiği zaman gençlerimiz buraya taşınacak ve oranın (Dereağzı) yeniden restorasyonu yapılması gerekiyordu. Buraya da yepyeni master proje yaptık. Tüm projeler bakanlığımıza gösterildi. İmar değişikliği çalışmalarına başlandı. İlk defa voleybol antrenman sahasını orada başlattık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. İnşallah orada bu şekilde tanıtım programı yapacağız. Artık futbolun tamamı Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne gelecek. 130 dönümlük bir saha üzerine kurulu ve burasını Aziz başkan zamanında Fenerbahçe'ye kazandırılması son derece isabet olmuş. 30 dönüm daha ilave için bakanlığa müracaatlarımızı yaptık."

Sembolik temel atma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, konuşmaların ardından Maltepe'deki araziyi ziyaret etti.

Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetime, Mert Hakan Yandaş ve altyapı takım kaptanları da eşlik etti.