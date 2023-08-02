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Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere...

Spor Haberleri

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Fenerbahçe : "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Futbol Diego Spor Haberler

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