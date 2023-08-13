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Fenerbahçe, Fred ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Manchester United Borsa İstanbul Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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