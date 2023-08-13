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Fenerbahçe, Fred'i kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Fenerbahçe Spor Haberler

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