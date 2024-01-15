Fenerbahçe Forveti Umut Nayir, Pendikspor'a Kiralandı

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir'in sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında Eyüpspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında Pendikspor formasını giyecek.

Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkarken toplam 165 dakika süre aldı.