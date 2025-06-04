Fenerbahçe, Filip Kostic ile Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe, Filip Kostic ile Sözleşmesini Feshetti
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Fenerbahçe, Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Kostic, bu sezon toplamda 27 maçta forma giydi ve 9 asist yaptı.

Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erdi. Sezon başında Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıktı. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 22'si 11 olmak üzere 27 karşılaşmada görev yaptı. Teknik heyetin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde orta sahanın solunda şans bulan Kostic, 20 maçla en fazla bu mevkide formasını terletti. 13 müsabakada sol bekte forma giyerken, 1 kez de sol açıkta mücadele etti.

Filip Kostic, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşadı. Kostic, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 müsabakada forma giydi. Kupada Gaziantep FK filelerini de havalandırdı. Kostic, tüm kulvarlarda 9 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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