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Fenerbahçe, Filip Kostic'i İstanbul'a getirdi

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Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünün ardından resmi imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN İtalyan ekibi Juventus'tan kiralamak için prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından yola çıkan Sırp futbolcu, saat 22.45'te İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 31 yaşındaki futbolcunun yarın yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Juventus İstanbul Güncel Futbol Spor

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