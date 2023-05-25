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Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı

Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü; eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı.

Fenerbahçe Kulübü; eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulübün anma mesajında, "Çubuklumuzla 3 Milli Küme, 2 Türkiye Futbol Şampiyonası olmak üzere toplam 5 Türkiye şampiyonluğu yaşamış; kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş Büyük Fikret'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fikret Arıcan Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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