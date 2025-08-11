Fenerbahçe, Feyenoord Yöneticilerini Ağırladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Hollanda ekibinin yöneticilerini yemekte ağırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dostluk yemeğine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Rıfat Perahya, Feyenoord Başkanı Toon van Bodegom, kulüp CEO'su Dennis te Kloese, finans direktörü Pieter Smorenburg, hukuk danışmanı Joris van Benthem, her iki kulüpte de forma giyen eski futbolcu Pierre van Hooijdonk ile UEFA delegesi Filip Popovski katıldı.

Dostluk yemeğinin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.