Fenerbahçe, Feyenoord'u Ağırlıyor: Kadıköy'deki İyi Formunu Sürdürecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Hollanda'daki müsabakayı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup tamamlayan sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında sahasında oynadığı maçlardaki başarılı sonuçları dikkati çekiyor.

Avrupa'da 49. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, özellikle son dönemde iç saha maçlarında, Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Bu periyotta sahasında 23 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyete imza atarken 4 mağlubiyet yaşadı, 4 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

Son maçında mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2022-23 sezonu başında Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetti.

Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra Avrupa kupalarında iç sahada rakiplerine karşı üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Kadıköy'deki son maçta Rangers'a boyun eğdi.

Gol yollarında etkili

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda gol yollarında etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 23 maçta rakip fileleri 50 kez havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.

3 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe futbol takımının Avrupa'da son dönemde iç sahadaki başarısında 3 farklı teknik adam kulübede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon da Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıktı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

İç sahada 142 maçta 73 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 142 maçta 73 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 207 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 136 gole engel olamadı.

Avrupa'da Kadıköy'deki maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: