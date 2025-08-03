Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Feyenoord ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.???????

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde

Fenerbahçeli yöneticiden ligin o takımına 100 milyon TL'lik müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.