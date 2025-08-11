Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında konuk edeceği Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maça geçildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Feyenoord maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla çalışma gerçekleştirirken Mert Hakan Yandaş dışında eksik bulunmuyor.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Safi ve Ahmet Ketenci, antrenmanı saha kenarından takip etti.

Başkan Koç, daha sonra basına mensuplarının yanına gelerek sohbet etti. - İSTANBUL