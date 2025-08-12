Fenerbahçe - Feyenoord Maçına Dair Bilgiler
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Hollanda'nın Feyenoord takımı arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda