Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2'nin ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde bireysel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla, sonrasında ise bireysel çalıştı.

İdmanı, kulüp başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

