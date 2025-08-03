Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Feyenoord ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel çalışmaların ardından ise idman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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