Fenerbahçe, Feyenoord ile Avrupa Kupaları'ndaki 287. Maçına Çıkıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 maçta 113 galibiyet ve 112 yenilgi alırken, 39. kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 39. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

286

113

61

112

391

407

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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