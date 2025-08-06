Fenerbahçe, Feyenoord'a Deplasmanda 2-1 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord'a karşı 2-1'lik skorla yenildi. Maçta Feyenoord'un gollerini Timber ve Moussa atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Ambarat'tan geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hwang'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Ambarat'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

90+1. dakikada sol kanattan Bos'un ortasında arka direkte Moussa'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Stat: de Kuip

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (Givairo Read dk. 77), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang (Targhalline dk. 84) Timber (Luciano Valente dk. 61), Moussa, Sauer (Diarra dk. 61), Ueda (Tengstedt dk. 77)

Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Calvin Stengs, Kraaijeveld, Borges, Slory, Jan Plug

Teknik Direktör: Robin van Persie

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred (Bartuğ Elmaz dk. 77),Szymanski, İrfan Can Kahveci (Jhon Duran dk. 58), Oğuz Aydın (Semedo dk. 58) En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 84)

Yedekler: Tarık Çetin, Livakovic, Çağlar, Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Timber (dk. 19), Moussa (dk. 90+1) (Feyenoord), Ambarat (86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bos, Targhalline (Feyenoord) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.