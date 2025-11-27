Fenerbahçe, Ferencvaros'u Konuk Etti: Tedesco 7 Değişiklik Yaptı

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çaldı. Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola üstlendi.

DOMENICO TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Oosterwolde, İsmail Yüksek ile Fred cezaları sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almazken Nene, Duran, Mert Müldür ve Levent Mercan maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Semedo, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca ve En Nesyri ilk 11'de yer aldı. Öte yandan altyapıdan Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

Fenerbahçe, Ferencvaros maçına "Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" 11'iyle başladı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Ferencvaros karşılaşmasına 4 oyuncusundan eksik çıktı. Fenerbahçe'de sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de maç kadrosunda yer almadı.

YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'deki ilk maçına çıktı. Jayden Oosterwolde'nin cezalı, Çağlar Söyüncü'nün ise sakat olması sebebiyle savunma bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde, Ferencvaros maçına 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir ilk 11'de başladı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros'u konuk ettiği maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek oldu.