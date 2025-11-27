Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros'u Konuk Etti: Tedesco 7 Değişiklik Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, kadroda 7 değişiklik yaptı. Genç savunmacı Yiğit Efe Demir, ilk 11'de yer alarak önemli bir maça çıktı. Taraftarlar ise tribünleri doldurarak takıma destek verdi.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çaldı. Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola üstlendi.

DOMENICO TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Oosterwolde, İsmail Yüksek ile Fred cezaları sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almazken Nene, Duran, Mert Müldür ve Levent Mercan maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Semedo, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca ve En Nesyri ilk 11'de yer aldı. Öte yandan altyapıdan Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

Fenerbahçe, Ferencvaros maçına "Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" 11'iyle başladı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Ferencvaros karşılaşmasına 4 oyuncusundan eksik çıktı. Fenerbahçe'de sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de maç kadrosunda yer almadı.

YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'deki ilk maçına çıktı. Jayden Oosterwolde'nin cezalı, Çağlar Söyüncü'nün ise sakat olması sebebiyle savunma bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde, Ferencvaros maçına 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir ilk 11'de başladı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros'u konuk ettiği maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.