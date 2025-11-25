Fenerbahçe Ferencvaros Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.