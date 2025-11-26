Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarında antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Tedesco'nun yönettiği idman, çeşitli çalışma ve taktiklerle gerçekleştirildi. Sakat oyuncular Szymanski ve Soyüncü antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü idmana katılmadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ferencvaros maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
