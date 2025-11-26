Fenerbahçe, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü idmana katılmadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ferencvaros maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL