Fenerbahçe, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda kuvvet, dayanıklılık, ısınma ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
