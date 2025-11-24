Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Kasım'da oynayacağı Ferencvaros maçı için hazırlıklara devam ediyor. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sürdürüyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Süper Lig'in 13. haftasında dün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Ferencvaros müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

