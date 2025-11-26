Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 5 eksik oyuncusuyla maçta mücadele verecek. Teknik direktör Tedesco, savunma ve orta sahada sorunlar yaşıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

Levent kadroya dahil edildi

Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.

Levent, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.

Savunma alarmı

Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Ferencvaros karşısında savunma hattını kurmakta güçlük çekiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Jayden Oosterwolde'nin cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı, Rodrigo Becao'nun ise listede olmaması nedeniyle savunmaya çözüm arıyor.

Fenerbahçe'nin, söz konusu eksikler nedeniyle kaptan Milan Skriniar'ın yanında savunma oyuncusu olarak Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, alternatifleri bulunuyor.

Orta alanda da eksik

Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle savunmada oluşan problem, orta sahada da bulunuyor.

İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunda orta saha göbeğinde problem yaşayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, söz konusu eksikler nedeniyle Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu oynatması bekleniyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
