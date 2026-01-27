Haberler

Fenerbahçe'de FCSB maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de FCSB maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'nın FCSB takımıyla yapacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, core hareketleri ile başladı ve sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te Ulusal Stadyum'da Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. - İSTANBUL

