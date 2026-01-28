Haberler

Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB deplasmanına götürülmüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile oynayacağı maça sakat oyuncular ve sarı kart cezalılarla eksik bir kadro ile çıkacak. Jhon Duran son antrenmanda sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş'e gidiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

DURAN SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

