Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 3 eksikle mücadele edecek ve kazanırlarsa ilk 16 için avantaj elde edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

4 isim sınırda

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.

Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Son idman İstanbul'da

Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-lacivertli ekih, idmanın ardından TSİ 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek. TSİ 18.45'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelenin oynanacağı National Arena'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
