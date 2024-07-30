Fenerbahçe, FC Lugano'ya karşı geride
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında FC Lugano'ya karşı 1-0 geride
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Bottani'nin sol taraftan yaptığı ortada Djiku'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Mahmoud'un ceza yayı önünden vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
17. dakikada Bottani'nin pasında topla buluşan Aliseda'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Zanotti'nin sağ taraftan ceza sahasına yerden pasında Valenzuela'nın vuruşunda top kaleci Livakovic'in müdahalesiyle az farkla üstten kornere çıktı.
41. dakikada Dzeko topu sağ taraftan içeriye pasında penaltı noktası üzerinde Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred (İsmail Yüksek dk. 31), Rade Krunic, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Allan Saint Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
FC Lugano: Amir Saipi, Mattia Zanotti, Antonius Papadopoulos, Ayman El Wafi, Albian Hajdari, Mohamed Mahmoud, Ousmane Doumbia, Uran Bislimi, Mattia Bottani, Milton Valenzuela, Ignacio Aliseda
Yedekler: Sebastian Osigwe, Diego Mina, Zachary Brault, Roman Macek, Anto Grgic, Lukas Mai, Hicham Mahou, Yanis Cimignani, Martim Marques, Daniel Dos Santos, Yannis Ryter, Kacper Przybylko
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Gol: Mohamed Mahmoud (dk. 7) (FC Lugano) - İSTANBUL