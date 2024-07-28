Fenerbahçe, FC Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL