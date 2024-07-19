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Fenerbahçe, FC Lugano maçı için hazırlıklara başladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Dün Hull City ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan yeni transfer Allan Saint-Maximin ile milli takımlardan dönen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek de takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Jose Mourinho Fenerbahçe Lugano Spor Güncel Haberler

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